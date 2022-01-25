Син Леннона продасть на аукціоні пам'ятні речі рок-гурту The Beatles

Про це пише Bloomberg.



Джуліан Леннон виставив на торги одяг, який носив Джон Леннон; рукописні нотатки Пола Маккартні; гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану; афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму "Чарівна таємниця" та чорний плащ, який він носив у фільмі "Допоможіть!"; ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.



"Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька", - пояснив син музиканта.



Аукціон проведуть 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частину грошей передадуть до фонду Джона Леннона "Біле перо".



Довідка: The Beatles - британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційної точки зору музичних гуртів в історії попмузики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту очолювали хіт-паради Великої Британії - це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. До першого складу The Beatles входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара), Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара), Стюарт Саткліфф (бас-гітара) і Піт Бест (ударні). 1961 року Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні.

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