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Головна Культура Син Леннона продасть на аукціоні пам'ятні речі рок-гурту The Beatles

Син Леннона продасть на аукціоні пам'ятні речі рок-гурту The Beatles

25 січня, 2022 вiвторок
14:26
Культура Джон Леннон Beatles

Син музиканта Джона Леннона Джуліан виставив на онлайнаукціон пам'ятні речі гурту The Beatles

Про це пише Bloomberg.

Джуліан Леннон виставив на торги одяг, який носив Джон Леннон; рукописні нотатки Пола Маккартні; гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану; афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму "Чарівна таємниця" та чорний плащ, який він носив у фільмі "Допоможіть!"; ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.

"Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька", - пояснив син музиканта.

Аукціон проведуть 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частину грошей передадуть до фонду Джона Леннона "Біле перо".

Довідка: The Beatlesбританський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційної точки зору музичних гуртів в історії попмузики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту очолювали хіт-паради Великої Британії - це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. До першого складу The Beatles входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара), Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара), Стюарт Саткліфф (бас-гітара) і Піт Бест (ударні). 1961 року Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні.

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музика
аукціон
The Beatles
Джон Леннон
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