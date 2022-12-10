Про це він розповів в етері Еспресо.



"Син повернувся 24 листопада, рівно 9 місяців він був у полоні, до якого потрапив на о. Зміїний з першого дня повномасштабного вторгнення. Ще по сьогодні у полоні перебуває 41 захисник о. Зміїний, а що до деяких осіб, ми навіть не знаємо, де їхнє місце перебування, тому що десь десять військових відокремили від основного складу та перевезли в інше місце. Всього було 79 захисників на о. Зміїний, з них 38 повернулися до України, а більша частина складу ще досі залишається у полоні", - розказав батько звільненого з полону прикордонника.



Руслан Жур’ян зазначив, що за 9 місяців полону сина, родина не мала жодної інформації, але слідкувала за кожним обміном, які відбувалися. І дочекалися тієї митті, коли син зателефонував і повідомив, що він вже в Україні й з ним все гаразд.



"З початку полону всіх захисників привезли до Криму, а далі перевозили по різних місцях, в основному це була Бєлгородська область. Щодо умов утримання полонених, поспілкувавшись зі звільненими хлопцями, розуміємо, що бажано не розповідати ЗМІ деталі перебування у полоні, тому що будь-яка інформація може негативно позначиться на тих хлопцях, які ще залишаються у полоні", - пояснив Жур’ян.

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