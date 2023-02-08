Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Синєгубов запевнив, що ЗСУ повністю готові до можливого наступу РФ на Харківщині

Синєгубов запевнив, що ЗСУ повністю готові до можливого наступу РФ на Харківщині

8 лютого, 2023 середа
11:44
війна з Росією ЗСУ

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає ймовірність контрнаступу РФ в Харківській області. Водночас він підкреслив, що ЗСУ готові до такого сценарію

Про це Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону 8 лютого.

Він нагадав, що лінія фронту проходить у районі Куп'янська, і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрат і відкочується на попередні позиції.

"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - заявив Синєгубов.

За його словами, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.

"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри, і ми не включаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - наголосив Синєгубов.

  • Секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
Новини
Україна
Харків
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
Читайте також:
ракетний удар по Львівщині
7 лютого, 2023 вiвторок
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
аерозольні гранати К-51
8 лютого, 2023 середа
Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб
8 лютого, 2023 середа
Росіяни влучили ракетами по промисловому об'єкту та парку в Харкові
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.59
    Купівля 39.59
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 лютого
12:09
OPINION
Михайло Басараб
Коли Росія справді буде готова до переговорів...
12:04
Сумщина, ракетний удар
Окупанти надалі обстрілюють Сумщину й Чернігівщину: зафіксовано близько 140 вибухів
11:50
Інтерв’ю
Заступник голови НБУ Ніколайчук: "Банки мають запропонувати більш привабливі умови своїм вкладникам"
11:42
До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків
11:42
ЗСУ
Нацгвардійці збили російський гелікоптер Мі-24 поблизу Бахмута
11:34
тюрма
У російській колонії помер засуджений за "шпигунство" в Криму українець, - правозахисники
11:19
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 9638
11:11
Україна Британія
Британія оголосить про надання далекобійної зброї Києву і навчання українських пілотів
11:05
світло
Мешканці трьох областей протягом дня отримуватимуть електроенергію без обмежень, - Укренерго
11:03
Ексклюзив
окупанти
На південному напрямку від Бахмута зменшилася кількість живої сили ворога, - заступник командира батальйону "Свобода" Назаренко
10:47
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський вирушив до Великої Британії на зустріч із Сунаком
10:35
Ракетоносій "калібрів"
Штормова погода не дозволяє окупантам вивести в море ракетоносії та проводити повітряну розвідку, - ОК "Південь"
10:24
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
10:08
OPINION
Євген Магда
Несподівана перешкода на шляху України до ЄС
09:59
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Кремінському напрямку наразі максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати оборону, - Гайдай
09:43
Олексій Данілов
Данілов припустив імовірність наступу росіян на Харківщині та Запоріжжі
09:32
Кінбурнська коса
Розвідка Британії оцінила воєнну ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
09:31
Ексклюзив
Окупанти знов атакують
Майже добу ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, - начальник міської ВА
09:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Війська РФ 29 разів за добу атакували Херсонщину, 2 людини дістали поранення
09:22
Бахмут, обстріл
За минулу добу російські загарбники поранили двох мешканців Бахмута
09:04
окупанти, орки
Росія знову обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинула літня жінка, поранення отримала 16-річна дівчина
08:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні 8 лютого: що з цінами на долар, євро, злотий
08:57
Ллойд Остін
У Китаї відмовились від телефонної розмови зі США після збиття їхньої повітряної кулі
08:51
Ексклюзив
ЗСУ
На Сватівському напрямку бої тривають цілодобово, - командир роти ЗСУ Федоренко
08:48
Чорне море, узбережжя
Мешканців Одеси попередили про високу мінну небезпеку з Чорного моря
08:39
Оновлено
Ракетний удар по Харкову
Росіяни влучили ракетами по промисловому об'єкту та парку в Харкові
08:32
Інфографіка
Су-25
РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових, літак, гелікоптер та 8 танків
08:19
російські окупанти
Ворожі війська зранку тричі обстріляли Миколаївщину
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Війна в Україні – це тотальна війна, і ставки є занадто великими
07:49
Результати нічної атаки РФ на Нікополь
Ворог вночі атакував важкою артилерією Нікопольщину
07:47
Камала Гарріс
Віцепрезидентка США їде до Мюнхена, де говоритиме про нову допомогу Україні, - Reuters
07:21
аерозольні гранати К-51
Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб
06:41
Джо Байден ООН
Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні
06:35
Газпром
В ISW пояснили, навіщо Газпром створить власну ПВК
06:08
російські окупанти
ISW: Росія ставить нереалістичні терміни й не має бойової потужності, необхідної для проведення великого наступу
05:41
Діти
Україна повернула 128 дітей, яких загарбники вивезли до Росії
05:25
Польща
Польща планує надати Україні черговий пакет енергетичної допомоги
04:42
окупанти, орки
Терористи провели обшуки і затримали вірян ПЦУ, ГКЦУ і "Свідків Єгови" на тимчасово окупованих територіях
04:20
Данило Сікан (в центрі)
Футболіст "Шахтаря" Сікан вдарив росіянина у турецькому готелі, - ЗМІ
03:51
Знищений окупант
ЗСУ ліквідували рашиста, який глумився над прапором України, і є у базі "Миротворець", - офіцер Штефан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV