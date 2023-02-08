Синєгубов запевнив, що ЗСУ повністю готові до можливого наступу РФ на Харківщині
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає ймовірність контрнаступу РФ в Харківській області. Водночас він підкреслив, що ЗСУ готові до такого сценарію
Про це Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону 8 лютого.
Він нагадав, що лінія фронту проходить у районі Куп'янська, і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрат і відкочується на попередні позиції.
"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - заявив Синєгубов.
За його словами, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.
"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри, і ми не включаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - наголосив Синєгубов.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
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