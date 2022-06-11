Сінгапур передасть Україні карети "швидкої", пожежне спорядження та міношукачі, - амбасадорка Зеленко

Про це повідомила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко у твіттері.

"9 карет швидкої допомоги, 2 пожежні машини, асортимент протипожежного захисного спорядження, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні засоби. Цей пакет допомоги був сформований Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони Сінгапуру для підтримки України. Дякую, Сінгапур", - написала дипломатка.

Відомо, що 9 червня Червоний Хрест Сінгапуру передав НДСЛ "Охматдит" новітні системи нейромоніторингу з допоміжними засобами та комплектувальними виробами для нейрохірургії й ортопедії та дві системи ультразвукової діагностики.

21 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".

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