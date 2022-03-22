Синод ПЦУ закликав громади Московського патріархату переходити до них

Про це написав митрополит ПЦУ Епіфаній у Twitter.



"Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України", - зазначив він.



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Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 22, 2022