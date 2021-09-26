Синоптик Наталка Діденко пообіцяла багато сонця та сухої погоди

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Кому сонця, красивого жовтіючого листя, можливості нагулятися без дощу, доробити дах чи сходи, витрусити килими, особливо геройським людям помити вікна, набутися перед зимою на дачі, вигуляти білі пальта (в прямому сенсі), світле взуття, темні окуляри, позамітати господарські хвости, розлякати білок й пташок у лісі - таким людям цей тиждень дуже зайде", - написала Наталка Діденко.

За її словами, з понеділка до наступних вихідних - з 27 вересня по 3 жовтня - в Україні переважатиме антициклональний характер погоди, істотних опадів не передбачається.

Єдиний невеликий виняток: у понеділок та вівторок на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, частині Чернігівщини та Луганщини ймовірний невеликий дощ.

"Потім буде багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів із небезпечною видимістю для водіїв, сухої погоди", - пообіцяла Наталка Діденко.

Температура повітря протягом дня максимально передбачається в межах +13+18 градусів. Найтепліше буде на південному заході України, на Закарпатті, до +18+22 градусів.

Ночі очікується холодними, +4+9 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +12 градусів.

Киянам у понеділок та й протягом усього тижня атмосфера обіцяє суху погоду. Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 градусів.

"Хто не зміг чи не встиг цими вихідними кудись поїхати чи нагулятися, не засмучуйтесь, наступними вихідними можна сміливо це зробити - радуватиме красива сонячна суха погода", - додала Наталка Діденко.

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