Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, 1 вересня практично повсюди в Україні передбачається комфортна погода, температура повітря становитиме +18+25 градусів.

"Навіть на півдні та сході спека піде собі геть, поступаючись свіжішому повітрю, +25+28 градусів.

Дощі у четвер в Україні малоймовірні, хіба що на півдні можливі якісь невеликі локальні вологі осередки", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що у Києві завтра буде сухо та помірно тепло, максимальна температура повітря у столиці очікується +20+22 градуси.

Крім цього, Наталка Діденко попередила, що у перші дні вересня стануть прохолодними ночі.

"Характерна ознака юної осені - прохолодні чи й холодні ночі. Найближчим часом очікується вночі +8+14 градусів, на заході місцями навіть +5+9 градусів, а в Карпатах ще нижче", - зазначила Наталка Діденко.

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