Синоптик Наталка Діденко пообіцяла суху та сонячну погоду
В середу 9 листопада у більшості областей України потеплішає та встановиться суха та сонячна погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, із завтрашнього дня в усій Україні потепліє. Південний антициклон забезпечить суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості областей - дощів у середу не буде, очікуються лише тумани.
9 листопада температура повітря становитиме +10+14 градусів, трохи нижче в східних областях, +7+10 градусів. У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів, без дощу.
"Тепла погода потриває, а з наступного тижня прийде логічне листопадове похолодання. Ще є час подумати і придумати, як краще утеплити себе та домівки будь-якими мудрими безпечними джерелами - від страшних штанів з начосом чи модніших флісових до якихось легендарних генераторів, на які скидаються, читаю в соцмережах, власники багатоквартирних будинків.
Чим більше хмарності, чим менше зараз світлових днів - тим ближче до 21 грудня, коли день почне трохи рухатися у бік збільшення. А поки що в Україні вмощуються теплі листопадові дні. Скористайтеся", - написала Наталка Діденко.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе