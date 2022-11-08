Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, із завтрашнього дня в усій Україні потепліє. Південний антициклон забезпечить суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості областей - дощів у середу не буде, очікуються лише тумани.

9 листопада температура повітря становитиме +10+14 градусів, трохи нижче в східних областях, +7+10 градусів. У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів, без дощу.

"Тепла погода потриває, а з наступного тижня прийде логічне листопадове похолодання. Ще є час подумати і придумати, як краще утеплити себе та домівки будь-якими мудрими безпечними джерелами - від страшних штанів з начосом чи модніших флісових до якихось легендарних генераторів, на які скидаються, читаю в соцмережах, власники багатоквартирних будинків.

Чим більше хмарності, чим менше зараз світлових днів - тим ближче до 21 грудня, коли день почне трохи рухатися у бік збільшення. А поки що в Україні вмощуються теплі листопадові дні. Скористайтеся", - написала Наталка Діденко.

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