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Синоптик Наталка Діденко пообіцяла теплу та сонячну погоду в неділю

11 вересня, 2021 субота
16:46
Суспільство сонце

У неділю, 12 вересня, у більшості областей України очікується тепла та сонячна погода

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook. 

За її словами, в більшості областей впродовж 12 вересня очікується температура +20+26 градусів.

"Неділя завтрашня ще даруватиме українцям синоптичну насолоду - навіть тим, що завжди "зрада". Сонце в Україні - усім за потребою. Трохи можуть набігти хмарки на південну частину та на Закарпаття, навіть ймовірні локальні дощики в цих локаціях.

Але загалом - все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю. Ну, й чорнобривці, айстри, зрозуміло", - написала Наталка Діденко. 

У Києві неділя також буде теплою, сонячною. Максимальна температура повітря 12-го вересня -  +24+26 градусів. 

 

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погода
Наталка Діденко
бабине літо
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