Синоптик Наталка Діденко пообіцяла теплу та сонячну погоду в неділю

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, в більшості областей впродовж 12 вересня очікується температура +20+26 градусів.

"Неділя завтрашня ще даруватиме українцям синоптичну насолоду - навіть тим, що завжди "зрада". Сонце в Україні - усім за потребою. Трохи можуть набігти хмарки на південну частину та на Закарпаття, навіть ймовірні локальні дощики в цих локаціях.

Але загалом - все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю. Ну, й чорнобривці, айстри, зрозуміло", - написала Наталка Діденко.

У Києві неділя також буде теплою, сонячною. Максимальна температура повітря 12-го вересня - +24+26 градусів.

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