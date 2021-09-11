Синоптик Наталка Діденко пообіцяла теплу та сонячну погоду в неділю
У неділю, 12 вересня, у більшості областей України очікується тепла та сонячна погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, в більшості областей впродовж 12 вересня очікується температура +20+26 градусів.
"Неділя завтрашня ще даруватиме українцям синоптичну насолоду - навіть тим, що завжди "зрада". Сонце в Україні - усім за потребою. Трохи можуть набігти хмарки на південну частину та на Закарпаття, навіть ймовірні локальні дощики в цих локаціях.
Але загалом - все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю. Ну, й чорнобривці, айстри, зрозуміло", - написала Наталка Діденко.
У Києві неділя також буде теплою, сонячною. Максимальна температура повітря 12-го вересня - +24+26 градусів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе