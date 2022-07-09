Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

"Неділя в Україні буде з атмосферними фронтами та, відповідно, дощами.

Дощі супроводжуватимуться грозами, а при грозах можливі град і сильніший вітер. У денні години смуга від Житомирщини, Київщини, через Вінницьку область до Одеської - найменша вірогідність дощів, більше сонця", - зазначила вона.

Також 19 липня слід чекати північно-західного помірного або поривчастого вітру.

На Заході України температура повітря коливатиметься в межах +18..+23°C, у Карпатах +9...+15°C. На Сході та в Приазов'ї буде +26...+31°C. На Луганщині та Запоріжжі температура повітря сягне +33°C. На решті території України буде +22...+28°C.

У Києві Наталка Діденко прогнозує місцями невеликий дощ, також можлива гроза. У ніч на 10 липня температура повітря становитиме +14...+15°C, а вдень потеплішає до +23...+25°C.

За словами синоптика, найближчим часом в Україні переважатиме неспекотна погода, зокрема на Сході та Півдня. Проте у другій половині наступного тижня температура повітря знову підніметься.

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