Синоптик Наталка Діденко попередила про посилення спеки
У понеділок, 4 липня, у більшості областей України температура повітря сягатиме +28 +34 градусів
Про це Наталка Діденко написала на facebook.
За її словами, новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою.
"Температура повітря завтра, у понеділок, у більшості областей становитиме протягом дня +28+34 градуси. Найближчої ночі мінімально очікується +15+21 градус. У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів. Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4 липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні", - повідомила Наталка Діденко.
Вона додала, що спека побуде в нас першу половину наступного тижня, а у середу-четвер, 6-7 липня, через Україну переміщуватиметься холодний атмосферний фронт із заходу Європи.
"Результат - в більшості наших областей з другої половини тижня спека послабне до +22+28 градусів, лише в східних областях та на південному сході України гарячіше повітря затримається", - зазначила Наталка Діденко.
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