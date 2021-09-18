Синоптик Наталка Діденко попередила про суттєве похолодання

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, у неділю в західних областях України, максимальна температура повітря складатиме лише +7+12 градусів! У південній частині завтра очікується +20+25 градусів.

На Сході України 19-го вересня +18+22 градусів. У центральних областях +16+19 градусів, лише на Вінниччині холодніше, +14, +15 градусів. На Півночі України: на Житомирщині +13, на Київщині, Чернігівщині +15,+16, на Сумщині до +17 градусів.

19-го вересня в більшості областей України пройдуть періодичні дощі. Вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях північно-західний.

"У Києві в неділю - часом дощ, рвучкий вітер. Протягом дня ще температура повітря "людська", близько +15 градусів. А ось з понеділка градуси почнуть сповзати вниз, до +7+12 градусів. Буде дуже холодно за відчуттями", - написала Наталка Діденко.

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