Синоптик Наталка Діденко попередила про зливи, град та шквали
У четвер, 30 червня, у більшості областей України послабне спека та очікуються, зливи з грозами, град та шквали
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, 30 червня сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, де очікується +30+35 градусів. У східних областях повітря обіцяє бути значно свіжішим, протягом дня +23+27 градусів. У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне, до +25+30 градусів.
"Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що у Києві 30 червня очікується послаблення спеки. Температура повітря впродовж дня коливатиметься поблизу +28, +29 градусів. Дощ з грозою - можливий, проте сильних злив не передбачається.
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