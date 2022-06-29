Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, 30 червня сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, де очікується +30+35 градусів. У східних областях повітря обіцяє бути значно свіжішим, протягом дня +23+27 градусів. У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне, до +25+30 градусів.

"Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що у Києві 30 червня очікується послаблення спеки. Температура повітря впродовж дня коливатиметься поблизу +28, +29 градусів. Дощ з грозою - можливий, проте сильних злив не передбачається.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb