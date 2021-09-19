Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде перший справжній холод
У понеділок, 20 вересня, у більшості областей України температура повітря не перевищуватиме +7 +13 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Михайлове диво сьогодні, день "начальника" усіх наших янголів. Бережіть їх хорошими почуттями та діями, грійте та захищайте, щоб не лише вони. Бо із завтра вже перший справжній холод заходить в Україну. Циклон поступово відступатиме, за ним втягуватиметься північними та північно-західними вітрами холодне повітря", - написала Наталка Діденко.
20-го вересня в більшості областей України вдень очікується +7+13 градусів.
На Сході, Півдні, у Дніпрі з районами +14+19 градусів, подекуди до +20 градусів.
Дощі завтра будуть переважно незначні, а в більшості центральних областей, на Заході та на Півдні дощ припинятиметься.
У Києві понеділок зустріне хмарами, невеликими дощами, ввечері поривчастим вітром. Вдень очікується +10+12 градусів.
Потепліє в Україні ближче до наступних вихідних.
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