Синоптик Наталка Діденко попередила, що травень розпочнеться заморозками
У понеділок, 1 травня, у західних та північних областях України та на Вінниччині очікуються заморозки
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"Травень розпочинається в Україні заморозками! Найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. Дійдуть до Вінниччини, а ось північну Сумщину можуть хіба що полякати — тут менша ймовірність", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що на решті території України вночі +3…+8 градусів, вдень +11…+15 градусів, на Закарпатті та на Одещині +15…+20 градусів. 1 травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, на решті території — сухо. Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.
У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14°C. Без дощу, сонячно, але вітряно.
"Найтепліші дні — вівторок, середа, плануйте щось хороше. 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання. Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", - спрогнозувала Наталка Діденко.
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