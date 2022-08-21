Синоптик Наталка Діденко попередила українців про спеку, дощі та грози 22 серпня
В Україні протягом 22 серпня слід очікувати на спеку до +35 °C і невеликі дощі з грозами
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
Найближчими днями температура повітря в Україні становитиме +28...+33 °C, а на Сході на Півдні подекуди сягатиме до +32...+35 °C.
Упродовж 22 серпня суттєві дощі малоймовірні. У Карпатах і в ніч на 22 серпня в центральних областях пройдуть невеликі, з грозами.
У Києві буде суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +28...+30 °C.
На День Прапора, 23 серпня, дощитиме в Карпатах.
На День Незалежності слід чекати на сонячну погоду та +28...+34 °C. Увечері 24 серпня грозові дощі йтимуть на Закарпатті й у Карпатах.
Найближчим часом, за прогнозами синоптика, в Україні буде сонячна та спекотна погода.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе