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Синоптик Наталка Діденко попередила українців про спеку, дощі та грози 22 серпня

21 серпня, 2022 неділя
13:30
Суспільство телеведуча

В Україні протягом 22 серпня слід очікувати на спеку до +35 °C і невеликі дощі з грозами

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Найближчими днями температура повітря в Україні становитиме +28...+33 °C, а на Сході на Півдні подекуди сягатиме до +32...+35 °C.

Упродовж 22 серпня суттєві дощі малоймовірні. У Карпатах і в ніч на 22 серпня в центральних областях пройдуть невеликі, з грозами.

У Києві буде суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +28...+30 °C.

На День Прапора, 23 серпня, дощитиме в Карпатах.

На День Незалежності слід чекати на сонячну погоду та +28...+34 °C. Увечері 24 серпня грозові дощі йтимуть на Закарпатті й у Карпатах.

Найближчим часом, за прогнозами синоптика, в Україні буде сонячна та спекотна погода.

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