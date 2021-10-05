Синоптик Наталка Діденко попередила українців про заморозки й поривчастий вітер
Українцям 6 жовтня слід очікувати нічні заморозки й поривчастий південно-східний вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
В Україні завтра буде вітряно.
Прогностична карта вітру каже, що 6 жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.
Напрямок вітру - переважно з південного сходу.
Опадів у середу в Україні не передбачається.
Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі холодно, +2°C…+9°C, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11°C…+15°C, на Заході до +13°C…+18°C.
У Києві 6 жовтня передбачається суха погода.
Буде рвучким, некомфортним, південно-східний вітер.
Найближчої ночі в столиці +4°C…+7°C, завтра вдень очікується +11°C…+13°C.
Синоптик зазначила, що суху диктатуру північного антициклону перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти вже на наступному тижні. Україною покружляють дощі навколо свята Покрови - впродовж 12-15 жовтня.
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