Синоптик Наталка Діденко попередила українців про заморозки й поривчастий вітер

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

В Україні завтра буде вітряно.

Прогностична карта вітру каже, що 6 жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.

Напрямок вітру - переважно з південного сходу.

Опадів у середу в Україні не передбачається.

Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі холодно, +2°C…+9°C, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11°C…+15°C, на Заході до +13°C…+18°C.

У Києві 6 жовтня передбачається суха погода.

Буде рвучким, некомфортним, південно-східний вітер.

Найближчої ночі в столиці +4°C…+7°C, завтра вдень очікується +11°C…+13°C.

Синоптик зазначила, що суху диктатуру північного антициклону перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти вже на наступному тижні. Україною покружляють дощі навколо свята Покрови - впродовж 12-15 жовтня.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb