Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, 15 серпня у східній частині України очікується чи не найспекотніша погода в Європі, вдень +36...38 градусів. Загалом в Україні буде повсюди спекотно. Максимальна температура повітря становитиме +29...34 градуси.

"У західних областях повітря виявиться не аж таким пекучим, вдень у понеділок +25...30 градусів.

Дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи часом центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквалисте посилення вітру. На решті території якісь серйозні опади - навряд". - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що у Києві 15 серпня переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...33 градуси.

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