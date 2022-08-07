Синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі та спеку в понеділок
У понеділок, 8 серпня, у південних та східних областях України буде спекотно, а на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та в Карпатах дощитиме
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.
За її словами, у південній частині України у понеділок очікується +30+35 градусів. У західних областях +20+25 градусів, в Карпатах подекуди +12+18 градусів. Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25+27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28+30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси.
На сході України +30+34 градуси.
Дощі з грозами пройдуть у понеділок на Сумщині, в Карпатах, ввечері ще й на Полтавщині та Черкащині. Більша частина території України належатиме завтра переважно сухій погоді.
Вітер буде в Україні північно-східний, помірний.
У Києві понеділок очікується свіжішим, ніж сьогоднішня неділя. Температура повітря коливатиметься поблизу +25,+26 градусів, опади малоймовірні.
"Найближчим днями найспекотнішим буде схід України, значною мірою - південь, +30+35 градусів, на решті території температура повітря буде комфортною, в межах +24+28 градусів", - підсумувала Наталка Діденко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе