Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

За її словами, у південній частині України у понеділок очікується +30+35 градусів. У західних областях +20+25 градусів, в Карпатах подекуди +12+18 градусів. Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25+27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28+30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси.

На сході України +30+34 градуси.

Дощі з грозами пройдуть у понеділок на Сумщині, в Карпатах, ввечері ще й на Полтавщині та Черкащині. Більша частина території України належатиме завтра переважно сухій погоді.

Вітер буде в Україні північно-східний, помірний.

У Києві понеділок очікується свіжішим, ніж сьогоднішня неділя. Температура повітря коливатиметься поблизу +25,+26 градусів, опади малоймовірні.

"Найближчим днями найспекотнішим буде схід України, значною мірою - південь, +30+35 градусів, на решті території температура повітря буде комфортною, в межах +24+28 градусів", - підсумувала Наталка Діденко.

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