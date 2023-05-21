Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
У понеділок, 22 травня, у східних, південних та центральних областях України пройдуть дощі, подекуди з грозами
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.
За її словами, понеділок в Україні буде помірно теплим, протягом дня температура повітря становитиме +19… +24 градуси.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть в східних областях, у південній частині, у центрі, окрім Вінниччини, та в Сумській області. У західних областях та більшості північних переважатиме суха погода. У Києві тиждень розпочнеться сонячною погодою, без опадів - вдень очікується +23… +24 градуси.
"Дощі найближчим часом йтимуть на Лівобережжі. До півночі та заходу опади приєднаються 24-25 травня. Вони носитимуть короткочасний та локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся, частішатимуть грози. Каштани ще цвітуть, весна триває, попри офіційне оголошення метеорологічного літа", - написала Наталка Діденко.
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