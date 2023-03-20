Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Сьогодні - знову весна! День весняного рівнодення розпочинається в Україні сонцем.

І хоча ще тепла нам малувато, проте малюки-градуси вже потроху стають навшпиньки і тягнуться до +10…+14. Це - завтра, 21 березня, максимально. Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході, +7…+10 градусів. Навіть вночі практично без "мінусів" та навіть "нулів", - написала Наталка Діденко.

Вон попередила, що західними та північними областями України завтра пройде атмосферний фронт. Тому там, а також на Вінниччині, Одещині, очікується невеликий дощ. На решті території України опадів не передбачається - підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність. Сильного вітру не буде.

У Києві 21 березня передбачається +12 градусів, далі до +14…+16 градусів. Місцями можливий невеликий дощ.

"Найближче похолодання прийде з 28 березня", - підсумувала Наталка Діденко.