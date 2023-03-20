Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримається тепла погода
Впродовж усього тижня в Україні очікується тепла, з невеликими опадами, погода, а похолодання прийде лише 28 березня
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Сьогодні - знову весна! День весняного рівнодення розпочинається в Україні сонцем.
І хоча ще тепла нам малувато, проте малюки-градуси вже потроху стають навшпиньки і тягнуться до +10…+14. Це - завтра, 21 березня, максимально. Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході, +7…+10 градусів. Навіть вночі практично без "мінусів" та навіть "нулів", - написала Наталка Діденко.
Вон попередила, що західними та північними областями України завтра пройде атмосферний фронт. Тому там, а також на Вінниччині, Одещині, очікується невеликий дощ. На решті території України опадів не передбачається - підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність. Сильного вітру не буде.
У Києві 21 березня передбачається +12 градусів, далі до +14…+16 градусів. Місцями можливий невеликий дощ.
"Найближче похолодання прийде з 28 березня", - підсумувала Наталка Діденко.
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