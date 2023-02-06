Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримаються морози
До кінця тижня в Україні протримається морозна погода, а потепління очікується після 12 лютого
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"Зима триває! 7 лютого в Україні щипатиметься за щоки й носи мороз. Вночі очікується -6-12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -2-7 градусів. Сніг йтиме на заході, півночі та місцями в південній частині України. І ще на Вінниччині. На решті території - без опадів", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що у Києві завтра пройде сніг. Вночі -5-8 градусів, протягом дня -2-5 градусів. Вітер очікується з північного сходу, півночі, помірний. Сильний штормовий вітер передбачається у східних областях та на півдні, у морях також будуть високі хвилі. Повсюди ожеледиця, слизько, на дорогах - можлива складна ситуація.
"Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні", - пообіцяла Наталка Діденко.
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