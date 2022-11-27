Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на похолодання
В Україні з другої половини нового тижня очікується похолодання до 8 градусів морозу
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, 27 листопада в Україні буде хмарна погода, подекуди мокрий сніг та дощ.
Більша ймовірність опадів - на півночі, у центральних областях та в південній частині України. На заході - тумани. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду.
Температура повітря коливатиметься близько від -2 до +2 в західних та північних областях. У Центрі та на Сході очікується +1...+5 градусів. У південній частині +3...+7 градусів, в Криму до +10...+12 градусів.
У Києві 28 листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура повітря – близько нуля.
Похолодання до невеликих морозів – нічних -3...-8 градусів, денних -1...-4 градуси – ймовірне з другої половини прийдешнього тижня.
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