Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.

За її словами, 27 листопада в Україні буде хмарна погода, подекуди мокрий сніг та дощ.

Більша ймовірність опадів - на півночі, у центральних областях та в південній частині України. На заході - тумани. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду.

Температура повітря коливатиметься близько від -2 до +2 в західних та північних областях. У Центрі та на Сході очікується +1...+5 градусів. У південній частині +3...+7 градусів, в Криму до +10...+12 градусів.

У Києві 28 листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура повітря – близько нуля.

Похолодання до невеликих морозів – нічних -3...-8 градусів, денних -1...-4 градуси – ймовірне з другої половини прийдешнього тижня.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb