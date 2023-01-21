Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"У неділю температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів", - написала Наталка Діденко

Вона додала, що у Києві 22 січня, на День Соборності, опади малоймовірні. Вночі 0-2 морозу, вдень +2+4 градуси.

"Опади в Україні передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу - яку вже температура повітря дозволить. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається", - спрогнозувала Наталка Діденко.

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