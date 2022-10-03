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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде "бабине літо"

3 жовтня, 2022 понедiлок
14:11
Суспільство осінь

З 5 по 12 жовтня в Україні пануватиме тепла і суха погода та прийде "бабине літо"

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram

За її словами із середи 5 жовтня до 12 жовтня до України нарешті прийде "бабине літо".   

"Трохи куценьке, на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою +14+21 градус. Дочекаємося і будемо разом радіти!" - написала Наталка Діденко

Вона зауважила, що у вівторок 4 жовтня буде прохолодно. 

Температура повітря 4 жовтня впродовж дня становитиме лише +8+12 градусів. У центральних областях очікується +10+15 градусів.А на сході та півдні все ж буде тепліше. +14+19 градусів.

Дощі у вівторок пройдуть у західних областях, північних та подекуди на сході України.

У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні.

Вітер ще залишатиметься завтра рвучким у західній та північній частинах України.

У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів.

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