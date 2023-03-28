Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли очікувати знову потепління
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у середу, 29 березня, в Україні прохолодну погоду, практично без опадів, лише на півночі можливий невеликий сніг, а на сході - дощ
Про це інформує Наталка Діденко.
Потепління прийде в кінці тижня.
Станом на 14:00 28 березня у Вінниці та Житомирі йде сніг, на вулиці невеликий мороз, а в Харкові та Луганську +13°C.
Північна холодна повітряна маса рухається далі.
Завтра практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0...+5°C. На півдні та крайньому сході тепліше, +5...+9°C, на Луганщині до +10°C.
У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами пройде.
Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході - невеликого дощу.
Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами.
У Києві 29 березня найближчої ночі - мокрий сніг, вдень без істотних опадів, хіба в окремих районах політає невеликий сніг.
Буде поривчастий холодний вітер. Далі холоднішатиме: вночі 0...-2°C, вдень 0...+2°C.
- 28 березня, у восьми областях України діють значні знеструмлення споживачів через штормовий вітер, сніг з дощем, а також пошкодження мереж операторів систем розподілу.
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