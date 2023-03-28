Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли очікувати знову потепління

Про це інформує Наталка Діденко.

Потепління прийде в кінці тижня.

Станом на 14:00 28 березня у Вінниці та Житомирі йде сніг, на вулиці невеликий мороз, а в Харкові та Луганську +13°C.

Північна холодна повітряна маса рухається далі.

Завтра практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0...+5°C. На півдні та крайньому сході тепліше, +5...+9°C, на Луганщині до +10°C.

У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами пройде.

Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході - невеликого дощу.

Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами.

У Києві 29 березня найближчої ночі - мокрий сніг, вдень без істотних опадів, хіба в окремих районах політає невеликий сніг.

Буде поривчастий холодний вітер. Далі холоднішатиме: вночі 0...-2°C, вдень 0...+2°C.