Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, у понеділок в Україні очікується значна температурна амплітуда: від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині до денних +5+9 градусів у західних областях.

Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на Лівобережжі -12-18 градусів, на заході України близько нуля. Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях, +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла.

"Особливий нюанс завтрашньої доби - сильний вітер! Південно-східний вітер досягатиме штормових 15-22 м за сек. Дуже, дуже обережно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під деревами, конструкціями, закутуйтесь щільніше", - попередила Наталка Діденко.

Вона додала, що сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ ймовірний у західних областях, на решті території України - без істотних опадів.

У Києві 9 січня - невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 м за сек. Найближчої ночі в столиці до -7 градусів, завтра вдень потепліє до відлиги.

"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - спрогнозувала Наталка Діденко.

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