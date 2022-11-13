Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на сніг
16-17 листопада в багатьох областях України очікується похолодання та мокрий сніг
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Вже у середу-четвер в Україні буде сніг. Не повсюди, але в багатьох районах. А поки що про очікувану завтрашню погоду та прийдешнє похолодання", - написала Наталка Діденко.
За її словами, зниження температури повітря відбуватиметься з 14 листопада поступово: у понеділок-вівторок до +3+8 градусів, а з четверга від 3 морозу до +4 тепла.
14 листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8+13 градусів.
У понеділок антициклон - область високого атмосферного тиску - утримуватиме будь-які опади від України, переважатиме суха, часто із сонцем, погода.
У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями.
"У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг", - спрогнозувала Наталка Діденко.
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