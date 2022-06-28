Про це синоптик Еспресо Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, сильна спека ще триватиме в Україні два дні - у четвер, 30 червня, вона послабне.

"Лише західні області ще затримаються серед +30+34 градусів, там зниження температури повітря передбачається з 2 липня, у суботу", - написала Наталка Діденко

Вона зазначила, що 29 червня, практично повсюди в Україні буде спекотно. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28+33 градусів, у західних областях - найгарячіше, +30+35 градусів, трохи нижче - у Сумській, Харківській та Луганській областях, +26+29 градусів.

Більшу частину доби 29 червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині.

"До речі, ще найближчої ночі може локально линути у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини", - попередила Наталка Діденко.

Вона зауважила, що у Києві середа теж обіцяє спеку, до +30+33 градусів. Невеликий дощ можливий найближчої ночі, а злива з грозою також очікується у Києві завтра ввечері.

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