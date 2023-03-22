Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні стане прохолодно
У четвер 23 березня синоптик Наталка Діденко прогнозує мінливу хмарність та теплу погоду. Похолодання очікується наступного тижня
Про це інформує Наталка Діденко.
Завтра максимальна температура повітря становитиме +12+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.
23 березня опади, якісь суттєві - навряд, хіба десь хмарність щільніша, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю.
Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний.
У Києві очікується +15+17 градусів. Без істотних опадів. Вітерець із південного заходу.
Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.
Важливе попередження!
З наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса.
Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг.
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