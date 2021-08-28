Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у останню неділю літа

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, у неділю на Заході будуть дощі та прохолода, а у північних областях та в більшості центральних завтра буде без істотних опадів, надвечір на Вінниччині, Житомирщині, Київщині можливі дощі.

Температура повітря +22+25 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси.

У західній частині +17+22 градуси, в Карпатах +9+12 градусів.

"Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими - тумани.

Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо.

Шановні водії! Вже варто бути більш уважними, не надто захоплюватися краєвидами, білбордами з ресторанами та симпатичною сусідкою/сусідом на пасажирському сидінні поруч - видимість у туманах погіршується до 300-500 метрів", - попередила Наталка Діденко.

Вона додала, що у Києві 29-го серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня - без опадів, дощ можливий надвечір.

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