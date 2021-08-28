Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у останню неділю літа
У неділю, 29 серпня, на переважній частині території Україні очікується тепла, без істотних опадів, погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, у неділю на Заході будуть дощі та прохолода, а у північних областях та в більшості центральних завтра буде без істотних опадів, надвечір на Вінниччині, Житомирщині, Київщині можливі дощі.
Температура повітря +22+25 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси.
У західній частині +17+22 градуси, в Карпатах +9+12 градусів.
"Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими - тумани.
Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо.
Шановні водії! Вже варто бути більш уважними, не надто захоплюватися краєвидами, білбордами з ресторанами та симпатичною сусідкою/сусідом на пасажирському сидінні поруч - видимість у туманах погіршується до 300-500 метрів", - попередила Наталка Діденко.
Вона додала, що у Києві 29-го серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня - без опадів, дощ можливий надвечір.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.87
- Актуальне
- Важливе