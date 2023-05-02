Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Над Україною зараз - практично безхмарне сонячне небо.

Трохи хмарності - на південному сході, а також із заходу наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить сьогодні, а більше завтра короткочасні дощі в західних областях.

На решті території 3 травня у більшості областей втримається суха погода.

Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14...+22 °C, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12...+15 °C.

У Києві сьогодні - сонячно й тепло. Завтра, в середу, буде ще тепліше, до +20 °C, проте збільшиться хмарність, хоча й без опадів.

5-го травня пройдуть дощі, 6-7 травня знову похолоднішає.

У ніч на 7 травня (на неділю) на півночі України, включно з Київщиною, є ймовірність заморозків.