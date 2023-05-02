Синоптик Наталка Діденко сказала, коли в Україні очікувати заморозків
Фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Над Україною зараз - практично безхмарне сонячне небо.
Трохи хмарності - на південному сході, а також із заходу наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить сьогодні, а більше завтра короткочасні дощі в західних областях.
На решті території 3 травня у більшості областей втримається суха погода.
Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14...+22 °C, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12...+15 °C.
У Києві сьогодні - сонячно й тепло. Завтра, в середу, буде ще тепліше, до +20 °C, проте збільшиться хмарність, хоча й без опадів.
5-го травня пройдуть дощі, 6-7 травня знову похолоднішає.
У ніч на 7 травня (на неділю) на півночі України, включно з Київщиною, є ймовірність заморозків.
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