Синоптик Наталка Діденко: В Україні очікується мокрий сніг, тумани й ожеледиця
В Україні 7 грудня буде прохолодно й туманно. У більшості областей очікується мокрий сніг
Про це вона повідомила у Facebook.
Завтра Україну перетинатиме атмосферний фронт і тому опадів вистачатиме.
Очікується на Заході України, на Вінниччині, у Житомирській, Київській та Чернігівській областях переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу.
У Кропивницькому з районами, на Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Дніпрі з районами - волога погода з дощем різної інтенсивності. З дощем - бо тепло.
Опади малоймовірн на Волині, Рівненщині, у Донецькій, Луганській областях та в Криму.
На Заході, Півночі буде холодно, вдень від -2°C до +3°C.
А на Сході, у більшості центральних областей значно тепліше: +3°C…+9°C.
На Півдні, взагалі, справжня весна - впродовж дня 7 грудня +9°C…+13°C, у Криму +11°C…+16°C.
Там, де буде близько нуля і нижче - слизько, ожеледиця.
Блукатимуть тумани, відповідно, видимість низька.
"Тому водіям та пішоходам у цей період потрібна особлива увага", - радить синоптик.
У Києві у вівторок очікується хмарна волога погода - мокрий сніг з переходом у дощ.
Вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1°C…+3°C.
"Висока вологість, густа важка хмарність, тумани, постійно мінлива фаза опадів, слизькі дороги, колюче різке повітря - не надто зараз оптимістична метеокартинка", - додала пані Діденко.
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