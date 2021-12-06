Синоптик Наталка Діденко: В Україні очікується мокрий сніг, тумани й ожеледиця

Про це вона повідомила у Facebook.

Завтра Україну перетинатиме атмосферний фронт і тому опадів вистачатиме.

Очікується на Заході України, на Вінниччині, у Житомирській, Київській та Чернігівській областях переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

У Кропивницькому з районами, на Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Дніпрі з районами - волога погода з дощем різної інтенсивності. З дощем - бо тепло.

Опади малоймовірн на Волині, Рівненщині, у Донецькій, Луганській областях та в Криму.

На Заході, Півночі буде холодно, вдень від -2°C до +3°C.

А на Сході, у більшості центральних областей значно тепліше: +3°C…+9°C.

На Півдні, взагалі, справжня весна - впродовж дня 7 грудня +9°C…+13°C, у Криму +11°C…+16°C.

Там, де буде близько нуля і нижче - слизько, ожеледиця.

Блукатимуть тумани, відповідно, видимість низька.

"Тому водіям та пішоходам у цей період потрібна особлива увага", - радить синоптик.

У Києві у вівторок очікується хмарна волога погода - мокрий сніг з переходом у дощ.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1°C…+3°C.

"Висока вологість, густа важка хмарність, тумани, постійно мінлива фаза опадів, слизькі дороги, колюче різке повітря - не надто зараз оптимістична метеокартинка", - додала пані Діденко.





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