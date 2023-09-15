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Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років

15 вересня, 2023 п'ятниця
00:08
Світ Гантер Байден

Сину американського президента Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що звинувачення щодо Байдена стосується трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя –  володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі.

Однак, юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, не часто переслідуються в судовому порядку. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.

  • У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
  • У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
  • 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.

зброя
США
Хантер Байден
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