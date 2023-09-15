Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що звинувачення щодо Байдена стосується трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя – володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі.

Однак, юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, не часто переслідуються в судовому порядку. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.