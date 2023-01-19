Синя галочка верифікації у Twitter коштуватиме однаково для користувачів з Android та iOS

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що відтепер підписка на Twitter Blue коштуватиме 11 доларів на місяць для користувачів і Android, і iOS. Раніше власники Android могли придбати підписку за 8 доларів на місяць, тобто на 3 долари дешевше, ніж власники iOS. Відтак галочка верифікації у Twitter, яка раніше була безкоштовною для акаунтів публічних діячів, тепер буде доступною для всіх користувачів, які заплатять за неї.

Reuters пише, що вищі ціни для користувачів Android, імовірно, компенсують комісію, яку стягує з компанії Google Play Store, як це робить App Store від Apple.

Водночас Twitter запровадив річний план підписки. Він коштуватиме 84 долари і буде дешевшим за щомісячну підписку на Twitter Blue. Для таких вебкористувачів з таких країн, як-от США, Канада, Велика Британія, Японія, Нова Зеландія та Австралія буде доступна знижка.

12 грудня 2022 року відбувся перезапуск сервісу Twitter Blue, де користувачі можуть отримати галочку верифікації.

4 січня компанія Twitter оголосила, що розширить список політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі.

Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.