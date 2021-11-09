Сирія повідомила про нову повітряну атаку з боку Ізраїлю

Про це повідомляє SANA.



У понеділок 8 листопада приблизно о 19:16 (за місцевим часом) Ізраїль запустив ракети у бік північного Бейруту.



Повітряна атака була націлена на декілька військових об'єктів у центральних та прибережних областях.



Видання додає, що сирійська протиповітряна оборона відбила ракети. У результаті повітряної агресії постраждали двоє військових і було завдано матеріальних збитків.



Газета Times of Israel зазначає, що це вже третя за останні півтора тижні та шоста за цей місяць атака, яку приписують Ізраїлю.



Збройні сили Ізраїлю поки не відреагували на заяву.







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