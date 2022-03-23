Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці росіян, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



За попередньою інформацією, 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим. Останній також виконує обовʼязки командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

Під час зустрічі російський генерал поставив вимогу сформувати та надати список імен та особисту інформацію бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.

Натомість, чіткої відповіді від сирійського полковника не було. Проте останній пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".

Розвідка повідомляє, що на сьогодні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Замість обіцяної "легкої прогулянки" мова йде про запеклі бої та високі втрати росіян.

Відомо, що велика кількість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

За інформацією розвідки МО України, наразі російські оперативники намагаються домовитися зокрема про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

Нагадаємо, що президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40000 бойовиків, – українська розвідка



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