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Сирні кульки з творогу. Рецепт приготування
Класичний рецепт приготування творожних кульок (пончиків) порадує усю вашу родину
Інгредієнти для приготування сирних кульок:
- домашній сир - 250 г
- цукор - 60 г
- пакетик ванілі
- одне яйце
- пів чайної ложки гашеної соди
- борошно - 150 г
- соняшникова олія - 350 мл
- дрібка солі
Фото: youtub
Спосіб приготування творожних пончиків (кульок):
- розбиваємо куряче яйце
- додаємо всі сухі інгредієнти, окрім соди
- збовтуємо й перемішуємо суміш до однорідної маси
- подрібнюємо сир
- викладаємо сир в нашу суміш
- всипати в сир соду, погашену оцтом
- додаємо в масу борошно
- перемішуємо
- відщипуємо від суміші невеликі шматочки й качаємо з них невеличкі круглі грудки
- у розігріту олію занурюємо ці грудочки
- готуємо на слабкому вогні
- шумівкою поміщаємо кульки на паперові серветки
- викладаємо на тарілку
- посипаємо пудрою.
Смачного!
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