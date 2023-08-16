Про це повідомляє Military Media Center.

"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - розповів Сирський.



"За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", - додав він.

Що відомо про ситуацію на Лиманському напрямку

За словами Сирського, тут ворог здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність через численні втрати, і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача – максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - зазначив командувач Сухопутних військ.

Що на Бахмутському напрямку

За інформацією Сирського, ситуація тут складна, але контрольована.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", - розповів генерал.



Він обговорив із командирами бригад, які ведуть оборону на цьому напрямку, актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом.