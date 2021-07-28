Система держзакупівель Prozorro заощадила державі 190 млрд грн за 5 років роботи

Про це повідомляє Урядовий портал.



У пресслужбі нагадали, що 1 серпня виповнюється п'ять років, як використання Prozorro стало обов'язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформації про перебіг закупівель стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 млн конкурентних закупівель.



"Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тис. грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що у 2020 році економія становила майже 56 млрд грн. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ця сума - вдвічі більша, ніж було щороку до того.



Міністр економіки Олексій Любченко зазначив, що за 5 років на аукціонах Prozorro змагалися 130 тис. учасників, понад 90% яких - це представники малого і середнього бізнесу.



"У подальшому ми розраховуємо на трансформацію системи, розширення переліку інформації щодо закупівель, зокрема зазначення країни походження товарів, концентрації закупівель тощо. Також розраховуємо на збільшення конкуренції майданчиків, які є складовою екосистеми Прозорро", - цитує пресслужба слова Любченка.



Так, за інформацією пресслужби, у 2022 році будуть повністю ліквідовані тендерні комітети, на зміну яких прийде формат роботи через уповноважених осіб - фахівців, для яких закупівлі будуть не додатковим навантаженням, а оплачуваною роботою.



Такий перехід, переконаний директор держпідприємства "Прозорро" Василь Задворний, зробить публічні закупівлі більш професійним та ефективним, оскільки кожна уповноважена особа буде зобов'язана підтвердити свій рівень знань законодавства, і вже найближчим часом система онлайн-тестування буде доступною в Prozorro.

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