Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Артснаряди - це те, що необхідно нашим військам. Це дуже хороший знак, що Укроборонпром рапортує не лише про створення нового боєприпасу, а про його відвантаження. Це означає, що він пройшов всі необхідні "кола пекла" щодо прийняття на озброєння - від розробки до всіх випробувань. Всі організаційні питання вирішені", - сказав він.

Рябих висловив сподівання, що ці боєприпаси будуть виробляти не тільки закордоном, а в Україні, що полегшило б логістику і розширило б їхню кількість.

"Це дійсно важливо. Те, що це 122-мм боєприпас, говорить про те, що системи, які простоюють, знову повернуться у стрій і продовжать успішно нищити ворога. Поряд із системами, які ми отримали від країн-партнерів", - підсумував експерт.