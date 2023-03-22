"Системи, що простоюють, знову нищитимуть окупантів": експерт Defense Express Рябих про виробництво 122-мм снарядів
Налагодження виробництва артилерійських снарядів 122-мм для ЗСУ означає, що системи, які простоюють, повернуться у стрій і продовжать нищити ворога
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Артснаряди - це те, що необхідно нашим військам. Це дуже хороший знак, що Укроборонпром рапортує не лише про створення нового боєприпасу, а про його відвантаження. Це означає, що він пройшов всі необхідні "кола пекла" щодо прийняття на озброєння - від розробки до всіх випробувань. Всі організаційні питання вирішені", - сказав він.
Рябих висловив сподівання, що ці боєприпаси будуть виробляти не тільки закордоном, а в Україні, що полегшило б логістику і розширило б їхню кількість.
"Це дійсно важливо. Те, що це 122-мм боєприпас, говорить про те, що системи, які простоюють, знову повернуться у стрій і продовжать успішно нищити ворога. Поряд із системами, які ми отримали від країн-партнерів", - підсумував експерт.
- 22 березня стало відомо, що державний концерн "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських снарядів 122-мм, перша партія для ЗСУ вже відвантажена
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