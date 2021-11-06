"Сіті" переміг "Юнайтед" у манчестерському дербі в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі. За його відсутності одноклубники повели у рахунку вже на 7-й хвилині, коли у власні ворота забив Ерік Байї.

Наприкінці першого тайму перевагу команди Хосепа Гвардіоли збільшив Бернарду Сілва.

"Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" 2:0, набрав 23 очка та займає в турнірній таблиці друге місце. Команда Уле-Гуннара Сульшера з 17 пунктами - п'ята.

Чемпіонат Англії

11-й тур

6 листопада

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 0:2

Голи: Байї, 7, Сілва, 45