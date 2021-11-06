"Сіті" переміг "Юнайтед" у манчестерському дербі в АПЛ
У 11-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переграв "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі. За його відсутності одноклубники повели у рахунку вже на 7-й хвилині, коли у власні ворота забив Ерік Байї.
Наприкінці першого тайму перевагу команди Хосепа Гвардіоли збільшив Бернарду Сілва.
"Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" 2:0, набрав 23 очка та займає в турнірній таблиці друге місце. Команда Уле-Гуннара Сульшера з 17 пунктами - п'ята.
Чемпіонат Англії
11-й тур
6 листопада
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 0:2
Голи: Байї, 7, Сілва, 45
- Нагадаємо, 30 жовтня у 10-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" програв на своєму полі "Крістал Пелес".
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