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Ситуація довкола Почаївської лаври - це питання нацбезпеки, - нардепка Савчук

30 листопада, 2023 четвер
16:25
Суспільство Почаївська лавра

Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що договір оренди Почаївської лаври має бути розірваний, а територія довкола перевірена на причетність до Росії

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

Народна обраниця розповіла, що два тижні тому відвідувала Почаївську лавру: "Я свідомо пройшлася і зайшла в різні приміщення, але перед тим я ще вивчила всі документи, які мала можливість подивитися".

"За часів Януковича, дійсно, в оренду віддали Лавру і договір закінчується у 2053 році. Тернопільська обласна рада звернулася аби розірвати договір, для цього була створена спеціальна комісія в Міністерстві культури, яка, на жаль, повністю є недієздатною і тут великий мінус чинній владі. Політично, я так розумію, їм ніхто не дав команду "фас", тобто вони не виконують своїх повноважень", - підкреслила Савчук.

За її даними, на тій території незаконно зведено величезний храм із російськими золотими куполами, водночас довкола Почаївської лаври продовжують з'являються нові будівлі.

"Мало того, все те, що там довкола будується та розбудовується, зараз проводяться ремонтні роботи, привозять туристів, монахи їздять на недешевих позашляховиках і багато російськомовних людей довкола. А в першій-другій лінії поблизу Лаври скуплені невідомими громадянами повністю всі землі та будинки, які там є. Я вам скажу чесно, про це все знає місцева поліція, органи правопорядку, і мені здається, що це десь спеціально в центральній владі табу на цю територію, бо ніхто не хоче з ними розбиратися", - підкреслила нардепка.

Тернопільська обласна рада сьогодні на сесії закликала спікера ВРУ та парламент, аби пришвидшити роботу та щоб Лавра знову стала українською.

"Уже відомо, що порушений договір оренди, що є підставою для розірвання в суді. І знову ж таки чомусь нічого не робиться. Тому те, що туди прийшло СБУ, звичайно, дуже добре, але то вже давно треба було прийти. Питання тієї Лаври - це питання державної безпеки й має бути, крім того, розірвання договору про оренду та повністю аналіз кожної викупленої території довкола неї, хто ці люди й чому вони її купили", - наголошує Савчук.

  • Нагадаємо, 30 листопада працівники Служби безпеки України проводять обшуки у Почаївській Успенській лаврі на Тернопільщині.
Кримінал
СБУ
Тернопільщина
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