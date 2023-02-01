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Ситуація на фронті, санкції проти РФ: Зеленський поговорив із прем'єрами Канади та Бельгії

1 лютого, 2023 середа
01:46
війна з Росією

У вівторок, 31 січня президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністрами Канади та Бельгії Джастіном Трюдо і Александром де Кроо

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Поінформував його про ситуацію на полі бою – про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборонну взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії. Зокрема, я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що міжнародний спорт необхідно вберегти від намагань РФ політизувати його.

"Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність", - сказав Зеленський.

З очільником уряду Бельгії президент України обговорив пакет оборонної допомоги, співпрацю в ООН і санкції проти РФ.

"Говорив сьогодні також із Прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно. Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії та черговий санкційний пакет. Також говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору", - сказав Зеленський.

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Новини
Володимир Зеленський
Канада
Бельгія
санкції проти Росії
Джастін Трюдо
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