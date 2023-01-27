Уряд Бельгії ухвалив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України на €92 млн
Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 млн. Крім того, країна передасть нашій державі гуманітарну допомогу на €69 млн
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо.
"Загалом наша країна вже надала (Україні - ред.) військової допомоги на 146 мільйонів євро. Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення направити Україні новий пакет військової допомоги на 92 мільйони євро", - заявив він.
За словами міністра оборони Бельгії Людевін Дедондер, йдеться про ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи.
Вона додала, що частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина - закуплена в приватних компаніях. Міноборони відправить Україні пальне та забезпечить навчання українських військових.
Також Бельгія виділяє 69 млн євро гуманітарної допомоги для України.
"Людські страждання українського населення та матеріальні збитки в Україні є незліченними", – заявила міністр співробітництва в галузі розвитку Керолайн Геннес.
- 25 січня німецький уряд ухвалив рішення про передачу Україні основних бойових танків ФРН Leopard-2. Також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
- 26 січня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонувала уряду виділити новий пакет військової допомоги для України, зокрема системи ППО, протитанкову зброю та боєприпаси.
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