Про це повідомив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо.

"Загалом наша країна вже надала (Україні - ред.) військової допомоги на 146 мільйонів євро. Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення направити Україні новий пакет військової допомоги на 92 мільйони євро", - заявив він.

За словами міністра оборони Бельгії Людевін Дедондер, йдеться про ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи.

Вона додала, що частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина - закуплена в приватних компаніях. Міноборони відправить Україні пальне та забезпечить навчання українських військових.

Також Бельгія виділяє 69 млн євро гуманітарної допомоги для України.

"Людські страждання українського населення та матеріальні збитки в Україні є незліченними", – заявила міністр співробітництва в галузі розвитку Керолайн Геннес.

25 січня німецький уряд ухвалив рішення про передачу Україні основних бойових танків ФРН Leopard-2. Також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

26 січня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонувала уряду виділити новий пакет військової допомоги для України, зокрема системи ППО, протитанкову зброю та боєприпаси.

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