Про це інформує RTL.

"Від початку вторгнення Бельгія підтримує Україну і відправляє цілу серію техніки. Також ми відправили українських військових у госпіталь в Недер-Овер-Гембеку й тренуємо військових з України. Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів", - сказала сьогодні міністерка оборони Людівін Дедондер.

Зазначається, що в новий пакет допомоги не увійдуть танки, адже у Бельгії немає німецьких Leopard 2. Дедондер заявила, десять років тому країна продала їх через закінчення строку експлуатації. Їх би можна було придбати для України, утім додається, що нині бельгійські компанії ставлять на них "необґрунтовану ціну".

"Ці танки були перепродані за суму, еквівалентну 10-15 тис. євро, оскільки вони вже не працювали. Ніщо не заважає нам їх викупити, але вони не робочі. Ідея полягає в тому, щоб не викуповувати їх за нерозумними цінами. Наразі є бельгійські компанії, які роблять необґрунтовану націнку. Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили реставраційні роботи", - наголосила міністерка.

25 січня німецький уряд ухвалив рішення про передачу Україні основних бойових танків ФРН Leopard-2. Також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

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