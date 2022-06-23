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"Ситуація складна, але контрольована": Залужний розповів про вогневу перевагу противника
Вогнева перевага на фронті зараз на боці окупантів, а ЗСУ вимушені маневрувати
На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний."Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю", – написав Залужний.
- Нагадаємо, 23 червня росіяни втратили в Україні ювілейний 1500-й танк.
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