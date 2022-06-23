"Ситуація складна, але контрольована": Залужний розповів про вогневу перевагу противника

На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Нагадаємо, 23 червня росіяни втратили в Україні ювілейний 1500-й танк.

"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю", – написав Залужний.