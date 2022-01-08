Ситуація у Казахстані: в Жанаозені та Актау люди не йдуть з центральних площ, в Алмати і Таразі тривають "зачистки", чутно постріли з автоматів
У головному місті казахстанських нафтовиків Жанаозені, мешканці якого 2 січня першими виступили проти здорожчання вдвічі скрапленого газу для автомобілів (з 60 до 120 тенге), пікетувальники продовжують лишатися на центральній площі
На умовляння розійтися по домівках вони відповідають відмомою, передає із посиланням на казахстанські медіа Еспресо.TV.
Їхні вимоги, підтримані старійшинами (аксакалами) Західного Казахстану, наразі такі:
відставка усіх причетних до цінового стрибка й силового розгону протестів,
нові вибори,
повернення до конституції 1993 року.
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Схожа ситуація й у місті Актау. Там теж люди вирішили лишатися на площі, попри наказ президента Касима-Жормарта Токаєва стріляти "без попередження".
Драматична ситуація продовжує зберігатися в містах Тараз і Алмати.
У Таразі були нічні бої. Є людські жертви.
Очевидці розміщують у соцмережах відео зі звуками стрілянини із автоматичної зброї, що має місце в Алмати. На вулицях в Алмати пусто. Силовики просять людей лишатися вдома.
- Нагадаємо, ранком 8 січня 2022 року кількість узятих під варту цивільних у Казахстані перевищила 4 тис. осіб.
- 7 січня повідомлялося про загалом 2,8 тис. затриманих, 18 загиблих поліцейських та близько 30 затриманих учасників протестів та нападів на адміністративні будівлі.
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