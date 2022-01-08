Ситуація у Казахстані: в Жанаозені та Актау люди не йдуть з центральних площ, в Алмати і Таразі тривають "зачистки", чутно постріли з автоматів

На умовляння розійтися по домівках вони відповідають відмомою, передає із посиланням на казахстанські медіа Еспресо.TV.



Їхні вимоги, підтримані старійшинами (аксакалами) Західного Казахстану, наразі такі:



відставка усіх причетних до цінового стрибка й силового розгону протестів,



нові вибори,



повернення до конституції 1993 року.



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Схожа ситуація й у місті Актау. Там теж люди вирішили лишатися на площі, попри наказ президента Касима-Жормарта Токаєва стріляти "без попередження".



Драматична ситуація продовжує зберігатися в містах Тараз і Алмати.



У Таразі були нічні бої. Є людські жертви.



Нагадаємо, ранком 8 січня 2022 року кількість узятих під варту цивільних у Казахстані перевищила 4 тис. осіб.

7 січня повідомлялося про загалом 2,8 тис. затриманих, 18 загиблих поліцейських та близько 30 затриманих учасників протестів та нападів на адміністративні будівлі.

Очевидці розміщують у соцмережах відео зі звуками стрілянини із автоматичної зброї, що має місце в Алмати. На вулицях в Алмати пусто. Силовики просять людей лишатися вдома.