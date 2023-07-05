Ситуація у ніч на 5 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА на Сумщині
У ніч з 4 на 5 липня Повітряні Сили заявили, що російські терористи можуть застосувати ударні БПЛА з північного напрямку
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
Близько 00:30 повітряну тривогу було оголошено на Сумщині та Полтавщині - ПС заявили про загрозу ударних БПЛА.
Згодом сирени пролунали на Харківщині, Донеччині, Запорізькій та Дніпропетровській області - ПС пишуть також про ракетну небезпеку.
- Уночі та на світанку 3 липня російське військо знову атакувало регіони України. Вибухи чули у Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях, працювала протиповітряна оборона.
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