Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Близько 00:30 повітряну тривогу було оголошено на Сумщині та Полтавщині - ПС заявили про загрозу ударних БПЛА.

Згодом сирени пролунали на Харківщині, Донеччині, Запорізькій та Дніпропетровській області - ПС пишуть також про ракетну небезпеку.