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Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення "близька до нестабільної", - ОБСЄ

14 жовтня, 2021 четвер
09:35
війна з Росією безпілотнив ОБСЄ

Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення на Донбасі вважається "близькою до нестабільної", заявили в ОБСЄ

Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен.

“Ситуація у сфері безпеки уздовж лінії зіткнення вважається близькою до нестабільної, хоча за останні два тижні, за повідомленнями СММ, спостерігалося незначне зниження числа порушень режиму припинення вогню, в порівнянні з попереднім двотижневим періодом”, - йдеться у заяві.

За його словами, учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи "були проінформовані про інцидент, що стався на ділянці розведення Золоте-Первомайськ".

Політична робоча група продовжила обговорення проекту плану дій відповідно до мінських домовленостей.

"Засідання робочої групи з гуманітарних питань не відбулося через розбіжності з приводу участі одного з експертів", - заявив Кіннунен.

Економічна робоча група зосередилася на питаннях, пов'язаних з водопостачанням окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Як повідомляється у звіті ОБСЄ, збройні формування РФ за минулу добу обмежували пересування спостерігачів ОБСЄ на південь від мосту біля Станиці Луганської, а також у пункті пропуску на кордоні з РФ і на залізничній станції на окупованій Луганській області.

Зокрема, вказується на те, що один з бойовиків не пропустив патруль ОБСЄ до мосту біля Станиці Луганської, пояснивши це "міркуваннями безпеки".

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